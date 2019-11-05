Глушаков лайкнул пост о поражении «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака», ныне выступающий за грозненский «Ахмат», Денис Глушаков лайкнул пост в Instagram о поражении от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пост опубликован на официальной странице «Спартака» в социальной сети.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился со счётом 0:1.
По окончании прошлого сезона Глушаков расторг контракт со «Спартаком», после чего перешёл в грозненский «Ахмат».
Ранее главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом».