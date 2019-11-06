Футболисты российского "Локомотива" уступили итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в присутствии 26821 зрителя.
В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (12-я минута). У "Ювентуса" отличились Аарон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3). Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел 174-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся с итальянским защитником Паоло Мальдини, который занимает второе место по этому показателю в истории турнира. Больше всего матчей провел испанский голкипер Икер Касильяс (188).
"Ювентус" забил 300-й и 301-й голы в Лиге чемпионов, по этому показателю клуб из Турина занимает пятое место. Лидером является испанский "Реал" (554), далее идут испанская "Барселона" (506), немецкая "Бавария" (472) и английский "Манчестер Юнайтед" (373).
В первом матче между командами, который прошел 22 октября в Турине, "Локомотив" проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2. После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. "Ювентус" продолжает занимать первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч, подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Соперники "Локомотива" и "Ювентуса" по группе испанский "Атлетико" (7 очков) и немецкий "Байер" (0) проведут матч четвертого тура позднее в среду, встреча пройдет в Леверкузене.
В следующем туре "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с "Байером", "Ювентус" примет "Атлетико". Обе встречи пройдут 26 ноября.