«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в домашнем матче Лиги чемпионов

Футболисты российского "Локомотива" уступили итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в присутствии 26821 зрителя.

"Ювентус" забил 300-й и 301-й голы в Лиге чемпионов, по этому показателю клуб из Турина занимает пятое место. Лидером является испанский "Реал" (554), далее идут испанская "Барселона" (506), немецкая "Бавария" (472) и английский "Манчестер Юнайтед" (373).

В первом матче между командами, который прошел 22 октября в Турине, "Локомотив" проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2. После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. "Ювентус" продолжает занимать первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч, подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Соперники "Локомотива" и "Ювентуса" по группе испанский "Атлетико" (7 очков) и немецкий "Байер" (0) проведут матч четвертого тура позднее в среду, встреча пройдет в Леверкузене.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с "Байером", "Ювентус" примет "Атлетико". Обе встречи пройдут 26 ноября.