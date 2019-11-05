Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России по футболу

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что полный список вызванных игроков будет опубликован позднее.

Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.

На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России хочет провести четыре контрольных матча перед Евро-2020.