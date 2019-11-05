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Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России по футболу 

RT на русском + ещё 19 1 час назад
Жемалетдинов и Фомин вызваны в сборную России
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и хавбек «Уфы» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что полный список вызванных игроков будет опубликован позднее.
Сборная России сумела досрочно квалифицироваться на Евро-2020. С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, а с Сан-Марино — 19 ноября в Серравалле.
На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко.
Ранее Черчесов заявил, что сборная России хочет провести четыре контрольных матча перед Евро-2020.
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Теги:
Футбол , Прочее , Рифат Жемалетдинов , Станислав Черчесов , Даниил Фомин , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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