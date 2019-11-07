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Тренер «Ювентуса» объяснил гнев Роналду во время матча с «Локомотивом» 

Lenta.ru + ещё 31 2 часа назад
Тренер «Ювентуса» объяснил гнев Роналду
Фото: Reuters
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил реакцию португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Об этом сообщает Goal.com.
34-летний Роналду был заменен на 82-й минуте матча, который проходил в Москве. Португалец покинул поле при счете 1:1, обменявшись фразами с главным тренером.
«Роналду разозлился из-за самочувствия. У него были проблемы с коленом несколько дней назад», — заявил Сарри. Он признался, что решил не рисковать здоровьем португальского форварда, выпустив на замену бразильца Дугласа Косту.
Роналду впервые с февраля 2016-го не отыграл все 90 минут в матче Лиги чемпионов. В матче с «Локомотивом» у него была возможность добиться исторического достижения — поставить рекорд по количеству клубов, ворота которых он поражал в рамках турнира.
«Локомотив» не удержал ничью в матче с туринцами. «Ювентус» забил в дополнительное время: отличился Коста. Победа позволила итальянскому клубу досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Локомотив» после четырех матчей имеет в своем активе три очка и расположился на третьей строчке в группе. На последнем месте — леверкузенский «Байер».
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Теги:
Футбол , Дуглас Коста , Криштиану Роналду , Локомотив
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