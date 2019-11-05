Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
Арбитр не увидел этого, для него это была пограничная ситуация. Азмун задел ногу соперника, но пытался её убрать. Он решил, что в такой игре рано показывать жёлтую карточку. Моё мнение, нужно было показать жёлтую карточку, — цитирует Егорова ТАСС.
Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счётом 1:1, писал News.ru.