Девушки, укравшие фигурку Дзюбы, умоляют о помощи

Против укравших Дзюбу девушек возбуждено уголовное дело

Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража". Об этом сообщается в Twitter.

Совершившие хищение гражданки также записали видеоролик, в котором попросили помощи у 31-летнего футболиста.

"Дзюба, если б ты мог нам помочь: морально или физически… Мы просто хотели похулиганить". pic.twitter.com/ZaAvwYa4sd— Александр (@optaluna) November 5, 2019

Данная фигурка была установлена силами жителей одного из микрорайонов, его стоимость оценивается в ₽27 тысяч.