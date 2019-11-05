Девушки, укравшие фигурку Дзюбы, умоляют о помощи

Против девушек из Подольска, которые украли металлическую фигурку нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ "кража". Об этом сообщается в Twitter.
Совершившие хищение гражданки также записали видеоролик, в котором попросили помощи у 31-летнего футболиста.
"Дзюба, если б ты мог нам помочь: морально или физически… Мы просто хотели похулиганить". pic.twitter.com/ZaAvwYa4sd— Александр (@optaluna) November 5, 2019
Данная фигурка была установлена силами жителей одного из микрорайонов, его стоимость оценивается в ₽27 тысяч.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попросил перестать спекулировать на тему нового контракта Дзюбы.