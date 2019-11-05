На двух жительниц Подольска, укравших картонную ростовую фигуру нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, завели уголовное дело о краже. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Девушки сочли возбуждение уголовного дела несправедливым. Они записали видео, в котором попросили всех неравнодушных людей и самого Артема Дзюбу способствовать закрытию дела.
В видео они объяснили, что «болели за чемпионат мира», а Дзюба — их герой. По их словам, красть они не собирались, а «хотели просто похулиганить».
«Дзюба, если б ты мог нам помочь: морально или физически… У нас просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя», — сказали девушки.