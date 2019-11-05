«У нас просто нет мужика в доме»

«Нет мужика в доме»: похитительницы «картонного Дзюбы» объяснились

На двух жительниц Подольска, укравших картонную ростовую фигуру нападающего «Зенита» сборной России Артема Дзюбы, завели уголовное дело о краже. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Девушки сочли возбуждение уголовного дела несправедливым. Они записали видео, в котором попросили всех неравнодушных людей и самого Артема Дзюбу способствовать закрытию дела.

В видео они объяснили, что «болели за чемпионат мира», а Дзюба — их герой. По их словам, красть они не собирались, а «хотели просто похулиганить».