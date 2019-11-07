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Дзюба отказал «укравшим» его девушкам 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Дзюба отказал «укравшим» его девушкам
Фото: ТАСС
Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не знает, как может помочь укравшим его алюминиевую фигуру девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщал «Рамблер», ранее жительницы Подольска забрали себе установленную на улице фигуру Дзюбы. Против них возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража). Девушки записали видеообращение, в котором попросили Дзюбу «морально или физически» помочь им. По словам девушек, красть фигуру футболиста они не собирались, а планировали просто немного похулиганить.
Дзюба рассказал, что посмотрел видеообращение девушек. Однако помощи им он обещать не стал, выразив уверенность, что реальный срок они не получат, так как ущерб по их делу оценивается всего в 30 тысяч рублей.
«А чем я могу им помочь? За 30 тысяч посадят что ли? Глупости это», — заявил он.
Дзюба добавил, что пока «приходит в себя» после неудачной игры с «Лейпцигом».
Статья о краже предусматривает разные виды наказания в зависимости об обстоятельств преступления — от штрафов, обязательных или исправительных работ до лишения свободы.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии18 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Футбол , Прочее , Артем Дзюба , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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