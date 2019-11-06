«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" со счетом 4:4 сыграл вничью с английским "Челси" в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне.

В составе "Аякса" мяч забил Квинси Промес (20-я минута), на второй минуте встречи мяч в свои ворота отправил нападающий английского клуба Тэмми Абрахам, также автогол забил голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага (35), еще один гол на счету Донни ван де Бека (55). У "Челси" с пенальти дважды отличился Жоржиньо (5, 71), еще по голу забили Сезар Аспиликуэта (63) и Рис Джеймс (74). "Аякс" забил три гола в первом тайме, нанеся один удар в створ ворот. В составе "Аякса" красные карточки на 68-й минуте получили Дейли Блинд и Джоэл Велтман.

"Челси" впервые в своей истории пропустил три мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов. 19-летний Джеймс стал самым молодым автором гола "Челси" в Лиге чемпионов. Во второй раз в истории Лиги чемпионов клуб пропустил два автогола в первом тайме матча, впервые два мяча в свои ворота в первом тайме забил румынский ЧФР в матче против немецкой "Баварии" в октябре 2010 года (2:3).

В другом матче группы H испанская "Валенсия" со счетом 4:1 обыграла французский "Лилль". Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев на 30-й минуте матча получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

В турнирной таблице группы на первом месте идет "Аякс", набрав семь очков после четырех туров, второе место занимает "Челси" (7), третье — "Валенсия" (7), "Лилль" замыкает турнирную таблицу (1). В следующем туре "Аякс" в гостях сыграет с "Лиллем" 27 ноября, "Челси" в этот же день в Испании встретится с "Валенсией".