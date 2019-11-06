Кержакову заблокировали счета

Счета Кержакова заблокировали

Не так давно Федеральная налоговая служба России приняла решение заблокировать его счет в филиале «Альфа-банка» в Санкт-Петербурге. Причин блокировки агентство «Москва» не приводит. Сам Кержаков также затруднился назвать их.

«Это не ко мне вопрос», — заявил он, рекомендовав журналистам обратиться в ФНС.

В феврале, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Александр Кержаков задолжал бывшей жене Марии Головой свыше 13 миллионов рублей по алиментам. Тогда же сообщалось, что спортсмен ведет переговоры с судебными приставами по данному вопросу.

Мария Голова была первой женой Кержакова. Они поженились в 2005 году. Тогда Головой было 20 лет, она была студенткой Санкт-петербургского университета экономики и финансов. В том же году Голова родила Кержакову дочь Дарью, а в 2010-м пара развелась.