Дзагоев отправился в Венгрию с основным составом

Дзагоев отправился на выезд в Венгрию вместе с основным составом

сборной России Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился на выезд в Венгрию вместе с основным составом армейского клуба. Об этом сообщает Sport24. Таким образом, у болельщиков красно-синих появилась надежда лицезреть дебют осетинского игрока в нынешнем сезоне. Напомним, что Дзагоев не играл с февраля текущего года. Матч в Будапеште пройдет 7 ноября 2019 года. Ранее сообщалось, что известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение петербургского "Зенита" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проив немецкого клуба "РБ Лейпциг".

Лучшие моменты Премьер-лиги