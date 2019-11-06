Дзагоев отправился в Венгрию с основным составом

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев отправился на выезд в Венгрию вместе с основным составом армейского клуба. Об этом сообщает Sport24.
Таким образом, у болельщиков красно-синих появилась надежда лицезреть дебют осетинского игрока в нынешнем сезоне.
Напомним, что Дзагоев не играл с февраля текущего года. Матч в Будапеште пройдет 7 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение петербургского "Зенита" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов проив немецкого клуба "РБ Лейпциг".