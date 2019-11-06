Кержаков подал три иска в суд на бывшую жену

Кержаков подал в суд на бывшую жену

Как писал «Рамблер», Александр Кержаков задолжал бывшей жене Марии Головой свыше 13 миллионов рублей по алиментам. Сегодня же Агентства городских новостей «Москва» сообщило, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета Кержакова.

По данным «СтарХит», ежемесячно Кержаков должен выплачивать на обеспечение 14-летней дочери 300 тысяч рублей, однако спортсмен хочет уменьшить сумму алиментов до 43 тысяч.

На первом заседании по делу суд встал на сторону футболиста: выплаты его бывшей супруге временно приостановлены. Мария Голова собирается обжаловать это решение, сообщает издание.