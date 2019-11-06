«Я иски не подавал»: Кержаков опроверг все обвинения в свой адрес

Российский футболист Александр Кержаков опровергает обвинения в том, что он подал в суд на свою бывшую жену с целью снизить сумму ежемесячных алиментов. По словам мужчины, он исправно платит все положенные деньги и всегда поступал так же.

Во время интервью изданию «Подъём» футболист заявил, что никаких исков не подавал, в отличие от своей супруги, которую он называет исключительно «той стороной». По его словам, суд был еще зимой и он полностью принял вынесенное решение, а вот другая сторона осталась чем-то недовольна и сейчас пытается исправить ситуацию.

Кержаков также удивился, что историю с блокировкой счета его ИП подняли только сейчас, ведь все произошло еще в январе. По словам футболиста, сейчас дела обстоят так: у него есть и другой счет, открытый, на который поступает его заработная плата и с которого снимается сумма алиментов, а все остальное к делу не относится.

Четыре года назад Кержаков женился Милане Тюльпановой, которая родила сына Артемия, а незадолго до этого, погиб ее отец. Милана тяжело переживала смерть отца, и в этот период в семье начались проблемы и скандалы. Кержаков рассказывал, что его жена злоупотребляла алкоголем, лечилась в реабилитационных клиниках и принимала наркотики, но суд доказал, что все эти сведения были неправдой.