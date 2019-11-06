Футболист убил курицу во время матча

Футболист хорватского клуба «Еленград» Иван Газдек получил красную карточку за то, что во время игры убил курицу, выбежавшую на поле, сообщает Eurosport. Спортсмен уже извинился за свой поступок и подарил хозяйке птицы новую наседку.

Инцидент произошёл на матче второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина. Газдек, увидев курицу, которая появилась на поле, пнул птицу так сильно, что впоследствии она скончалась. Судья, зафиксировав произошедшее, принял решение удалить футболиста с поля. Позже спортсмен заявил, что выместил на курице злость за загаженное птичьими испражнениями поле. Запись инцидента позже появилась в Twitter.

«Куры постоянно выбегают на поле, поэтому игру нужно было остановить. Из-за них на поляне полно фекалий, создаются негигиеничные условия. Я всего лишь хотел прогнать их, взмахнул ногой и случайно убил одну птицу», — позже пояснил Газдек.

По его словам, хозяйка птицы совсем на него не злилась, но впоследствии он решил перед ней извиниться. Футболист отправил женщине письмо, в котором попросил прощения за свой поступок, и новую курицу.