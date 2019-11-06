«Лига нижнего белья»: в США появился новый вид футбола

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
3 0
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
2 1
Вильярреал Вильярреал
Мальорка
Мальорка
2 2
Осасуна Осасуна
Хетафе
Хетафе
3 1
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
1 1
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
1 2
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
1 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
3 1
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
1 1
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
8 0
Майнц Майнц
Вердер
Вердер
2 2
Фрайбург Фрайбург
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
2 2
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 0
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
4 2
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 0
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
2 3
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
0 1
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
23:00
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
23:00
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Борнмут Борнмут
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
18:00
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
17:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Фортуна Фортуна
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
16:30
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
14:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
18:00
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
15:30
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Лига нижнего белья»: в США продвигают женскую разновидность американского футбола 

SPORT24.ru 2 часа назад
«Лига нижнего белья»: в США появился новый вид футбола
Фото: SPORT24.ru
В январе 2003 года американский предприниматель Митчелл Мортаза сидел на трибунах Супербоула XXXVII между «Оклендом» и «Тампа-Бэй». В перерыве было запланировано выступление No Doubt и Шанайи Твейн, однако многие болельщики решили за этим не наблюдать, а сходить в туалет или купить еды. Митчелл обратил на это внимание и подумал: останется ли на трибунах большая часть болельщиков, если в перерыве в американский футбол сыграют девушки в нижнем белье?
Мортаза связался с агентами по кастингу, заключил сделки с моделями Playboy, нашел спонсоров. В перерыве следующего Супербоула был разыгран первый в истории Кубок нижнего белья: в 20-минутном матче «Эйфория» победила «Мечту» со счетом 6:0. Шоу транслировалось по телевизору, однако увидели его лишь те, кто заплатил $20-30.
sport24.ru
Количество зрителей организаторов устроило, и на двух последующих Супербоулах в перерывах были разыграны еще два Кубка нижнего белья. Затем некоторое время Кубки не проводились, пока в 2009 году Митчелл не организовал Футбольную лигу нижнего белья — Lingerie Football League. В первом сезоне за победу боролись 10 команд, а в последние годы лига появилась еще в нескольких странах.
Сейчас матчи LFL собирают полные стадионы, команды тренируют бывшие игроки из Национальной футбольной лиги, судят матчи также арбитры из НФЛ. Отбор в команду ведется по нескольким критериям: красота, уверенность и атлетичность. А так выглядит главная страница официального сайта лиги.
Главная страница официального сайта лиги
По словам Мортазы, лига постоянно развивается. 6 лет назад название изменилось на более нейтральное «Legend Football League», логотипы стали более нейтральными, немного поменялась экипировка. «Хотя название лиги нижнего белья привлекло внимание зрителей, мы достигли того уровня, когда необходимо развивать LFL как спорт. Сейчас нас считают чем-то вроде шоу. В ближайшие годы мы будем продолжать развивать этот спорт в США, Австралии, Европе и Азии», — говорит Мортаза.
В 2011-13 годах матчи LFL транслировал американский канал MTV-2, сейчас правами владеет компания Fuse. В Канаде уже три года игры транслируются на платном канале Super Channel. А недавно Митчелл объявил, что в 26 странах Азии и Африки матчи будет показывать канал OSN.
sport24.ru
В России матчи LFL пока не показывают. Возможно, это как-то связано с тем, что американский футбол в нашей стране не особо развит. Хотя есть ощущение, что после показов матчей LFL количество поклонников этого вида спорта существенно увеличится.
Лучшие моменты Премьер-лиги
SPORT24.ru: последние новости
«Ювентус» показал заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч с «Локомотивом» «Ювентус» показал заключительную тренировку перед вылетом в Москву на матч с «Локомотивом» Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова
Комментарии1 
Теги:
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теннисистка рассказала о миллионных призовых
Теннисистка рассказала о миллионных призовых
«Я иски не подавал»
«Я иски не подавал» 1
«Нет мельдония — нет меня в 32 года»
«Нет мельдония — нет меня в 32 года» 26
Олимпийская чемпионка по боксу завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по боксу завершила карьеру
Кот прервал футбольный матч и стал звездой игры
Кот прервал футбольный матч и стал звездой игры 12
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение