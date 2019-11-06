«Лига нижнего белья»: в США появился новый вид футбола

«Лига нижнего белья»: в США продвигают женскую разновидность американского футбола

В январе 2003 года американский предприниматель Митчелл Мортаза сидел на трибунах Супербоула XXXVII между «Оклендом» и «Тампа-Бэй». В перерыве было запланировано выступление No Doubt и Шанайи Твейн, однако многие болельщики решили за этим не наблюдать, а сходить в туалет или купить еды. Митчелл обратил на это внимание и подумал: останется ли на трибунах большая часть болельщиков, если в перерыве в американский футбол сыграют девушки в нижнем белье?

Мортаза связался с агентами по кастингу, заключил сделки с моделями Playboy, нашел спонсоров. В перерыве следующего Супербоула был разыгран первый в истории Кубок нижнего белья: в 20-минутном матче «Эйфория» победила «Мечту» со счетом 6:0. Шоу транслировалось по телевизору, однако увидели его лишь те, кто заплатил $20-30.

sport24.ru

Количество зрителей организаторов устроило, и на двух последующих Супербоулах в перерывах были разыграны еще два Кубка нижнего белья. Затем некоторое время Кубки не проводились, пока в 2009 году Митчелл не организовал Футбольную лигу нижнего белья — Lingerie Football League. В первом сезоне за победу боролись 10 команд, а в последние годы лига появилась еще в нескольких странах.

Сейчас матчи LFL собирают полные стадионы, команды тренируют бывшие игроки из Национальной футбольной лиги, судят матчи также арбитры из НФЛ. Отбор в команду ведется по нескольким критериям: красота, уверенность и атлетичность. А так выглядит главная страница официального сайта лиги.

Главная страница официального сайта лиги

По словам Мортазы, лига постоянно развивается. 6 лет назад название изменилось на более нейтральное «Legend Football League», логотипы стали более нейтральными, немного поменялась экипировка. «Хотя название лиги нижнего белья привлекло внимание зрителей, мы достигли того уровня, когда необходимо развивать LFL как спорт. Сейчас нас считают чем-то вроде шоу. В ближайшие годы мы будем продолжать развивать этот спорт в США, Австралии, Европе и Азии», — говорит Мортаза.

В 2011-13 годах матчи LFL транслировал американский канал MTV-2, сейчас правами владеет компания Fuse. В Канаде уже три года игры транслируются на платном канале Super Channel. А недавно Митчелл объявил, что в 26 странах Азии и Африки матчи будет показывать канал OSN.

sport24.ru

В России матчи LFL пока не показывают. Возможно, это как-то связано с тем, что американский футбол в нашей стране не особо развит. Хотя есть ощущение, что после показов матчей LFL количество поклонников этого вида спорта существенно увеличится.