«Ювентус» захотел поразившего его ворота Миранчука

«Ювентус» захотел поразившего его ворота футболиста «Локомотива»

24-летний игрок стал одной из целей итальянцев. Миранчук отличился в обеих встречах команд в рамках группового этапа Лиги чемпионов. За футболистом наблюдает спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи

«Локомотив» проиграл оба матча со счетом 1:2. Команда Юрия Семина заняла третье место в квартете, пустив вперед «Атлетико» и «Ювентус».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость россиянина в 16 миллионов евро. Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. Он дебютировал в профессиональном клубе именно в составе «железнодорожников». Трижды становился обладателем Кубка России, выигрывал чемпионат России.