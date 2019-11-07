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«Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе 

Soccer News + ещё 2 4 часа назад
«Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе
Фото: Soccer News
"Ливерпуль" стал очередным претендентом на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает El Desmarque.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Активный интерес к форварду проявляют "Реал" и "Ювентус".
ПСЖ не собирается продавать игрока, но, возможно, все-таки согласится с ним расстаться примерно за 300 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 20-летний Мбаппе провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Теги:
Футбол , Реал
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