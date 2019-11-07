«Краснодар» обыграл «Трабзонспор»

«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Футболисты российского "Краснодара" со счетом 3:1 победили "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Краснодар" в присутствии 21669 зрителей.

В составе "Краснодара" отличились Мануэл Фернандеш (35-я минута) и Иван Игнатьев (90+3), автогол на счету полузащитника "Трабзонспора" Асана Серкана (27). У гостей забитым мячом отметился Энтони Нвакаеме (90+4).

"Краснодар" в шестой раз встретился с турецким клубом. В сезоне-2018/19 краснодарский клуб одержал две победы на групповом этапе Лиги Европы над "Акхисаром" (1:0, 2:1). В 2017 году на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" по сумме двух матчей переиграл "Фенербахче" (1:0, 1:1), в первом матче с "Трабзонспором" краснодарская команда также оказалась сильнее (2:0).

"Трабзонспор" проводил шестой матч с российским клубом. До игр с "Краснодаром" турецкая команда в 2011 году встречалась с московским ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов (0:3, 0:0), а в 2014-м в двухматчевом противостоянии победила "Ростов" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (2:0, 0:0).

В турнирной таблице группы C "Краснодар" занимает третье место, набрав шесть очков после четырех матчей. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе одно очко. Первое место занимает швейцарский "Базель" (10), который в параллельном матче дома обыграл со счетом 2:1 испанский "Хетафе" (6), занимающим второе место в таблице.

В следующем туре "Краснодар" на домашнем поле проведет матч против "Базеля", "Трабзонспор" также дома примет "Хетафе". Обе встречи пройдут 28 ноября.