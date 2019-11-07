Сборная России показала домашнюю форму на Евро-2020

Новая форма наших футболистов появится в продаже с 11 ноября.

Сборная России по футболу показала форму, в которой будет играть во время домашних матчей на Евро-2020.

В официальном Twitter команды был размещен мотивирующий видеоролик. В конце видео в кадре начинают появляться футболисты российской команды в новой спортивной форме.

«Представляем домашнюю форму сборной России на Евро-2020. В продаже с 11 ноября», — сказано в комментарии к записи. Мы — сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp— Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

Ранее сообщалось, что игрок нашей команды Денис Черышев пропустит матчи с Бельгией и Сан-Марино в отборочном туре чемпионата Европы из-за травмы.

Напомним, наши футболисты уже обеспечили себе выход в финал Евро-2020.