Платини подал иск на УЕФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) через суд требует выплатить ему задолженность по зарплате.

Как сообщает ТАСС, француз подал иск на сумму €7,2 млн, из которых €5,5 млн — долг по зарплате.

В конце 2015 года комитет по этике отстранил Платини от любой футбольной деятельности на восемь лет. Суд частично удовлетворил апелляцию экс-президента и сократил время отстранения до четырех лет, поэтому срок истек в октябре 2019 года.

Поводом для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером , который тогда руководил Международной футбольной федерацией (ФИФА), в 2011 году крупной суммы на счета Платини из средств ФИФА.

Ранее сообщалось, что 173 нарушения антидопинговых правил было зафиксировано в России в 2019 году.