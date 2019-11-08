Тарасов оправдался за слова о «лещах» женщинам

Как сообщал «Рамблер», футболист Дмитрий Тарасов рассказал в YouTube— шоу рэпера T-killah, что может дать женщине «леща», если она «зайдет в красную зону» и будет вести себя слишком эмоционально.

Канделаки раскритиковала футболиста, но дала ему возможность объясниться. В беседе с ней Тарасов пожаловался на травлю в интернете и заверил, что «не имеет никакого отношения к насилию».

«Никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено. <…> У мужчин есть правило не трогать слабее себя, что уже тогда говорить о нежной половине человечества?» — заявил он.

По словам футболиста, во время шоу с T-Killah они специально шутили и делали провокационные заявления, чтобы вывести их жен из себя.

Также Канделаки обратила внимание на признание певицы, бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. Она рассказала «Комсомольской правде», что сталкивалась с домашним насилием. Футболист сказал Канделаки, что у Бузовой были и другие отношения.