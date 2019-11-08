Тедеско рассказал, почему не играет Тиль

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему под его руководством перестал получать игровую практику полузащитник Гус Тиль, купленный минувшим летом за рекордные € 18 млн
«Я знаю, что тема Гуса вам очень интересна. О нём спрашивали столько, сколько о других не спрашивают. Он отличный игрок, и у него есть все качества. Ему немного не хватает освободить свою голову. Да и муссирование вопроса того, что он не играет, тоже сказывается на нём. Я всегда с ним разговариваю, и его время ещё придёт. Мы знаем, сколько он стоит, но мы никогда не отталкиваемся от стоимости игроков в тренировочном процессе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.