«Спартак» объявил о сотрудничестве с «Эрцгебирге»

«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй Бундеслиге. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.

Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере коммерции и развития брендов.

В текущем сезоне второй Бундеслиги «Эрцгебирге» борется за выход в высший дивизион и после 12 туров занимает четвертую строчку.