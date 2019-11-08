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«Спартак» объявил о сотрудничестве с «Эрцгебирге» 

SPORT24.ru + ещё 7 2 часа назад
«Спартак» объявил о сотрудничестве с «Эрцгебирге»
Фото: РИА Новости
«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге», выступающим во второй Бундеслиге. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
«Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих футболистов, а также клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и организации тренировочного процесса команды.
Клубы также будут проводить товарищеские матчи во время предсезонных и подготовительных сборов. Кроме того, меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере коммерции и развития брендов.
В текущем сезоне второй Бундеслиги «Эрцгебирге» борется за выход в высший дивизион и после 12 туров занимает четвертую строчку.
В 2017 году «Эрцгебирге» возглавлял нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
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Теги:
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