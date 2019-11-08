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Годовалый сын Самедова госпитализирован с ожогами первой и второй степени 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Годовалый сын Самедова госпитализирован с ожогами
Фото: Вести.Ru
Младший сын бывшего полузащитника сборной России по футболу Александра Самедова госпитализирован с ожогами первой и второй степени в области спины, грудной клетки и лица.
Малыш находится в одной из больниц Москвы, врачи пытаются ликвидировать последствия травмы. Как сообщает СтарХит, мальчик опрокинул на себя чашку с горячей водой. Все произошло в доме Александра в Истринском районе Подмосковья.
Напомним, Самедов летом объявил о завершении карьеры. За время выступлений в профессиональном футболе Самедов защищал цвета "Спартака", "Москвы", "Динамо" и "Локомотива".
Всего на клубном уровне в его активе 456 матчей, 70 голов и 84 голевые передачи. Также он выступал за сборную России, за которую провел 53 матча и забил семь голов.
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Теги:
Футбол , Александр Самедов , Спартак , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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