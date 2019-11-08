Годовалый сын Самедова госпитализирован с ожогами первой и второй степени

Младший сын бывшего полузащитника сборной России по футболу Александра Самедова госпитализирован с ожогами первой и второй степени в области спины, грудной клетки и лица.

Малыш находится в одной из больниц Москвы, врачи пытаются ликвидировать последствия травмы. Как сообщает СтарХит, мальчик опрокинул на себя чашку с горячей водой. Все произошло в доме Александра в Истринском районе Подмосковья.

"Локомотива". Напомним, Самедов летом объявил о завершении карьеры. За время выступлений в профессиональном футболе Самедов защищал цвета "Спартака" , "Москвы", "Динамо"

Всего на клубном уровне в его активе 456 матчей, 70 голов и 84 голевые передачи. Также он выступал за сборную России, за которую провел 53 матча и забил семь голов.