Сочный удар Головина принёс победу «Монако» 

«Монако» продолжает подниматься в турнирной таблице чемпионата Франции после неудачного старта. Очередную победу монегаски одержали 9 ноября благодаря отличному удару Александра Головина.
На 42-й минуте матча против «Дижона» полузащитник сборной России на входе в штрафную площадь грудью обработал пас партнёра, а вторым касанием точно пробил в нижний угол ворот соперника. Этот гол остался единственным в матче, и стал третьим в сезоне для Головина.
Победа позволила монегаскам набрать 18 очков и подняться на 8-ю строчку в турнирной таблице.
Ранее News.ru сообщал, что Олег Артёмов, агент Александра Головина назвал возможную стоимость игрока. Он считает, что в будущем она вырастет в несколько раз — до €70–80 миллионов. Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 миллионов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.