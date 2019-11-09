Скабеева обвинила Тарасова в желании похайпиться

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева пришла к выводу, что футболист Дмитрий Тарасов хайпится на чужих бедах. Фраза спортсмена о том, что муж может иногда «дать леща жене» особенно «если она не беременная» вызвал бурный общественный резонанс и стал темой ток-шоу на телеканале «Россия 1».
Гости студии не сомневались, что есть темы, шутить на которые неуместно. Так и в данном случае тема домашнего насилия — это беда миллионов женщин, которая чаще всего заканчивается трагически, что явно не является поводом для юмора.
Дмитрий Тарасов в студию «60 минут» не явился, зато на связь вышел автор блога Александр Тарасов. Рэпер ещё раз попытался доказать, что фраза его гостя реальных поступков не подразумевает, а сказана была для того, чтобы привлечь как можно больше зрительской аудитории для популярности блога.
Из всего услышанного ведущая Ольга Скабеева сделала вывод, что Дмитрий Тарасов хайпится на чужих бедах.
"Да у нас скоро ни на одну тему пошутить нельзя будет! На политические — нельзя, сексуальные — нельзя", — отбивался блогер от общественности.
На что Скабеева тут же предложила:
"Шутите, Александр! Я вам разрешаю пошутить в прямом эфире — на политическую, сексуальную темы!"
Александр Тарасов шутить не стал, но нашёл в себе силы извиниться и признать, что шутка была неуместной.
Ранее News.ru сообщал, что бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов всполошил Интернет высказываниями о рукоприкладстве. Спортсмен принял участие в выпуске очередного блога своего приятеля Александра Тарасова, известного, как T-killah на YouTube.