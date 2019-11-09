Гильерме не увидел дискриминации в слове «обезьяна»

Бразилец из сборной России не увидел дискриминации в слове «обезьяна»

33-летний игрок признался, что лично не сталкивался с оскорблениями на расовой почве. При этом Гильерме отметил, что его могут обозвать «в шутку».

«Бывает и такое, когда болельщики во время матчей кричат: "Обезьяна!" Но это не от дискриминации, это то же самое, что и мат», — заявил он.

2 ноября в матче чемпионата Италии против «Вероны» форвард «Брешии» Марио Балотелли едва не покинул поле из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун. Судья приостановил встречу и предупредил, что очередное проявление расизма приведет к досрочному завершению матча. После этого игра продолжилась, Балотелли отметился взятием ворот. Несмотря на это его команда проиграла со счетом 1:2.

Гильерме выступает за Локомотив с 2007 года. В 2015 году он оформил российское гражданство и стал призываться в сборную страны.