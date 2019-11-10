Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе мюнхенской команды и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Бывший игрок дортмундцев Роберт Левандовски поучаствовал в разгроме команды, записав на свой счёт дубль. Такими образом поляк забил уже 16 голов в 11 стартовых турах Бундеслиги, побив рекорд легендарного нападающего «Баварии» Герда Мюллера , который в 11 первых играх сезона 1968/69 забил 15 мячей.

«Бавария» благодаря победе поднялась на третье место в таблице, набрав 21 очков. «Шмели» же опустились на пятую строчку, имея в активе 19 пунктов.