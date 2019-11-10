«Барселона» разгромила «Сельту», Месси сделал хет-трик

В тринадцатом туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Сельту". Чемпионы Испании победили 4:1, и три мяча забил Лионель Месси

Свой первый гол аргентинец провел на 23 минуте, реализовав пенальти. Второй мяч Лионеля не был засчитан из-за положения "вне игры". Но перед самым перерывом, при счете 1:1, капитан "Барселоны" нанес точный удар со штрафного — 2:1. В начале второго тайма Месси опять же со штрафного забил третий мяч. Подвел итог встречи полузащитник "Барсы" Серхио Бускетс, не забивавший два года.