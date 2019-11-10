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«Барселона» разгромила «Сельту», Месси сделал хет-трик 

Вести.Ru 50 минут назад
«Барселона» разгромила «Сельту»
Фото: EPA
В тринадцатом туре чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Сельту". Чемпионы Испании победили 4:1, и три мяча забил Лионель Месси.
Свой первый гол аргентинец провел на 23 минуте, реализовав пенальти. Второй мяч Лионеля не был засчитан из-за положения "вне игры". Но перед самым перерывом, при счете 1:1, капитан "Барселоны" нанес точный удар со штрафного — 2:1. В начале второго тайма Месси опять же со штрафного забил третий мяч. Подвел итог встречи полузащитник "Барсы" Серхио Бускетс, не забивавший два года.
"Барселона" выиграла 4:1 и вернулась на первое место. Месси сделал 34 хет-трик в Ла Лиге и повторил рекорд Испании, установленный Криштиану Роналду..
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Теги:
Футбол , Новости Примеры , Лионель Месси , Криштиану Роналду
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