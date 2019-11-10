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Сборная России по футболу прибыла в Сочи для подготовки к матчам отбора Евро-2020 

ТАСС + ещё 4 23 минуты назад
Сборная России по футболу прибыла в Сочи
Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу прилетела в Сочи для проведения подготовительного сбора в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, а 19 ноября отправятся в гости к сборной Сан-Марино. Подготовка к двум встречам будет проходить на стадионе им. Метревели.
В среду был объявлен список из 25 футболистов, вызванных в национальную команду. Днем позже стало известно, что полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы бедра, вместо него был вызван хавбек петербургского "Зенита" Александр Ерохин. В воскресенье было объявлено, что полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заменит получившего мышечное повреждение полузащитника столичного "Локомотива" Дмитрия Баринова.
После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).
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Теги:
Футбол , Денис Черышев , Станислав Черчесов , Александр Ерохин , Ильзат Ахметов , Дмитрий Баринов , Зенит , Локомотив , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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