Сборная России по футболу прибыла в Сочи для подготовки к матчам отбора Евро-2020

Сборная России по футболу прилетела в Сочи для проведения подготовительного сбора в преддверии матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с бельгийцами 16 ноября в Санкт-Петербурге, а 19 ноября отправятся в гости к сборной Сан-Марино. Подготовка к двум встречам будет проходить на стадионе им. Метревели.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).