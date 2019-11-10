«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "РЖД-Арена", присутствовало 17 612 зрителей.

Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1, тогда также "Локомотив" открыл счет после удара Крыховяка, а "Краснодар" отыгрался еще до перерыва.

"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей (две ничьи, одно поражение), а с учетом Лиги чемпионов — до пяти матчей (две ничьи, три поражения). "Краснодар" в четвертый раз подряд завершил вничью матч Российской премьер-лиги.

Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что на игре присутствовало более 700 болельщиков команды гостей, что является рекордом клуба для московских матчей.