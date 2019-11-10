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«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью
Фото: ТАСС
Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "РЖД-Арена", присутствовало 17 612 зрителей.
В составе хозяев забитым мячом отметился Гжегож Крыховяк (41-я минута), у гостей отличился Маркус Берг (45+2). Лучшим игроком матча признали полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука. После перерыва Крыховяк, получивший повреждение, был заменен на Антона Миранчука, который из-за травмы пропустил полтора месяца. Также во втором тайме в составе железнодорожников на поле появился Федор Смолов, пропустивший из-за повреждения месяц.
Матч первого круга между командами завершился со счетом 1:1, тогда также "Локомотив" открыл счет после удара Крыховяка, а "Краснодар" отыгрался еще до перерыва.
"Локомотив" продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей (две ничьи, одно поражение), а с учетом Лиги чемпионов — до пяти матчей (две ничьи, три поражения). "Краснодар" в четвертый раз подряд завершил вничью матч Российской премьер-лиги.
Пресс-служба "Краснодара" сообщила, что на игре присутствовало более 700 болельщиков команды гостей, что является рекордом клуба для московских матчей.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает второе место, набрав 31 очко и на 5 очков отставая от лидирующего петербургского "Зенита". "Краснодар" с 30 очками идет пятым. В следующем туре "Локомотив" 22 ноября в гостях сыграет с "Тамбовом", "Краснодар" 24 ноября также на выезде встретится с тульским "Арсеналом".
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Теги:
Футбол , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Маркус Берг , Гжегож Крыховяк , Федор Смолов , Зенит , Локомотив
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