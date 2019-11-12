В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА

Венгрия отпустила задержанных в Будапеште российских болельщиков

Власти Венгрии отпустили российских болельщиков, задержанных на прошлой неделе перед матчем Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош". Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства РФ в Венгрии.

"В результате тесного взаимодействия Посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча команд ЦСКА и "Ференцварош", 12 ноября были освобождены из-под ареста", — говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

Столкновения российских болельщиков с местными жителями и представителями органов правопорядка произошли на прошлой неделе в Будапеште перед началом матча Лиги Европы между московским ЦСКА и венгерским клубом "Ференцварош". Ряд российских болельщиков был задержан.