Оскорбивших футболиста украинцев накажут

Оскорбивших футболиста украинцев привлекут к уголовной ответственности

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении болельщиков, которые оскорбляли бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона в матче 14-го тура чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0). Об этом сообщается на сайте полиции Харьковской области.

Полиция открыла дело по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Материалы расследования направлены в прокуратуру Харьковской области.

10 ноября Тайсон был удален с поля в матче против «Динамо». В ответ на расистские выкрики болельщиков он ударил мячом в сторону трибун и показал средний палец. Бразилец, покидая поле, не сдержал слез.

Хавбек выступает в чемпионате Украины с 2010 года. Сперва он защищал цвета харьковского «Металлиста», а в 2013-м перебрался в «Шахтер». В активе игрока семь матчей в составе сборной Бразилии.