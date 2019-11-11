«Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
0 1
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Шальке-04
Шальке-04
3 3
Фортуна Фортуна
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет». Тайсон — о расистском скандале 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет»
Фото: Instagram
Полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0). Болельщики киевского клуба, как сообщалось ранее, позволили себе проявления расизма в адрес Дентинью и Тайсона. После того, как Тайсон показал фанатам средний палец, он был удален.
— Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, — написал бразилец в Instagram. — Все, что я делаю — для нас, для любви. Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас рано научили быть сильными и сражаться! Боритесь за наши права и за равенство! Моя роль — сражаться, бить себя в грудь, идти вперед с высоко поднятой головой и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно не быть расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем вам за поддержку. Мы продолжаем борьбу. Нет расизму.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Спорт-Экспресс: последние новости
Фабио Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года» Фабио Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года» Сборная России выехала в Сочи для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино Сборная России выехала в Сочи для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино Неймар поддержал Тайсона после расистского скандала Неймар поддержал Тайсона после расистского скандала
Комментарии 
Теги:
Футбол , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гончаренко «наехал» на судей. Что ему грозит?
Гончаренко «наехал» на судей. Что ему грозит? 1
Роналду угодил в новый скандал в «Ювентусе»
Роналду угодил в новый скандал в «Ювентусе» 1
Интересен только Хабиб: провал России
Интересен только Хабиб: провал России 6
Гусев сыграл с «Ванкувером» всего девять минут
Гусев сыграл с «Ванкувером» всего девять минут
Елистратов победил на этапе Кубка мира в Канаде
Елистратов победил на этапе Кубка мира в Канаде
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение