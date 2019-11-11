«Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет». Тайсон — о расистском скандале

Полузащитник «Шахтера» Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0). Болельщики киевского клуба, как сообщалось ранее, позволили себе проявления расизма в адрес Дентинью и Тайсона. После того, как Тайсон показал фанатам средний палец, он был удален.

— Люблю свою расу, бьюсь за свой цвет, — написал бразилец в Instagram. — Все, что я делаю — для нас, для любви. Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и подлого поступка! Мои слезы были от негодования, отречения и беспомощности, беспомощности, что я ничего не мог сделать в тот момент! Но нас рано научили быть сильными и сражаться! Боритесь за наши права и за равенство! Моя роль — сражаться, бить себя в грудь, идти вперед с высоко поднятой головой и продолжать сражаться всегда! В расистском обществе недостаточно не быть расистом, мы должны быть антирасистами! Футболу нужно больше уважения, миру нужно больше уважения! Спасибо всем вам за поддержку. Мы продолжаем борьбу. Нет расизму.