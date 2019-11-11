Расплакавшийся футболист «Шахтера» объяснился

Полузащитник «Шахтёра» бразилец Тайсон на своей странице в Instagram объяснил, почему не сдержал слез после удаления в результате конфликта с болельщиками. Спортсмен заявил, что расплакался из-за «беспомощности».

Инцидент произошёл 10 ноября в матче «Шахтера» против «Динамо» . Услышав расистские выкрики со стороны трибун, Тайсон пнул мяч в болельщиков и показал им средний палец. Арбитр принял решение удалить футболиста до конца игры. Покидая поле, бразилец расплакался.

«Я плакал от возмущения и беспомощности. Мы должны бороться за равенство. Я буду бить себя в грудь и бороться до конца! В обществе не должно быть места расизму! В футболе должно быть больше уважения!» — написал Тайсон.

Ранее, как сообщал «Рамблер», футболист хорватского клуба «Еленград» Иван Газдек получил красную карточку за то, что во время игры убил курицу, выбежавшую на поле. Инцидент произошёл на матче второй лиги объединенного первенства города Сисак и района Мославина. Газдек, увидев курицу, которая появилась на поле, пнул птицу так сильно, что впоследствии она скончалась. Судья, зафиксировав произошедшее, принял решение удалить футболиста с поля. Позже спортсмен заявил, что выместил на курице злость за загаженное птичьими испражнениями поле.