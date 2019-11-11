Глушаков хочет взыскать с экс-жены 200 млн

Глушаков хочет взыскать с бывшей жены свыше 200 миллионов рублей

«Судя по иску, Денису Глушакову просто нужны деньги. Хочет восстановить бюджет за баталии в суде. Обратился с иском о взыскании почти 205 миллионов рублей, чуть-чуть до 205 не докрутил. Суд принял дело к рассмотрению, заседание назначено на 2 декабря», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.

Официально Денис и Дарья Глушаковы развелись 16 июля 2019 года. Экс-супруги вели бракоразводный процесс с осени 2018 года. Они были женаты с 2010 года, у них две несовершеннолетние дочери.