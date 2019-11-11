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Глушаков хочет взыскать с бывшей жены свыше 200 миллионов рублей 

SPORT24.ru + ещё 3 1 час назад
Глушаков хочет взыскать с экс-жены 200 млн
Фото: РИА Новости
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал решение перенести апелляцию по делу о разделе имущества Дениса Глушакова с бывшей женой.
«Судя по иску, Денису Глушакову просто нужны деньги. Хочет восстановить бюджет за баталии в суде. Обратился с иском о взыскании почти 205 миллионов рублей, чуть-чуть до 205 не докрутил. Суд принял дело к рассмотрению, заседание назначено на 2 декабря», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
Официально Денис и Дарья Глушаковы развелись 16 июля 2019 года. Экс-супруги вели бракоразводный процесс с осени 2018 года. Они были женаты с 2010 года, у них две несовершеннолетние дочери.
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Теги:
Футбол , Прочее , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Алина Матинян , Сергей Жорин
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