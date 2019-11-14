Скандал с формой сборной России: Adidas объяснился 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
MMA
Наставник "Сочи" отказался верить в скорое увольнение
Наставник "Сочи" отказался верить в скорое увольнение
Футбол
Кузнецов принёс победу «Вашингтону»
Кузнецов принёс победу «Вашингтону»
Хоккей
Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Футбол
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Скандал с формой сборной России: Adidas объяснился 

Рамблер + ещё 33 1 час назад
Скандал с формой сборной России: Adidas объяснился
Фото: www.vesti.ru
Сборная России по футболу недовольна новой формой от «Адидас», потому что флаг страны на ней неправильный, рассказали DW в самой компании.
Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкий концерн «Адидас» разработал для российской команды новую форму. Неделю назад она была представлена, а на днях стало известно, что футболисты якобы недовольны ее низким качеством и отказываются в ней играть.
В пресс-службе Российского футбольного союза ранее сообщили, что в ближайших матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная и впрямь сыграет в старой форме.
Тем временем в «Адидас» в беседе с DW подтвердили, что сборная России недовольна новой формой, однако опровергли то, что причиной этого является качество формы. Истинной причиной там назвали ошибку, допущенную при размещении полосок российского флага на рукавах формы — они расположены в обратном порядке, то есть фактически представляют собой флаг Сербии.
«Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдем решение», — добавили в компании.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Футбол , Прочее , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу
В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу 11
Наставник «Сочи» отказался верить в скорое увольнение
Наставник «Сочи» отказался верить в скорое увольнение
Кузнецов принёс победу «Вашингтону»
Кузнецов принёс победу «Вашингтону»
Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Александр Емельяненко отрицает проблемы с алкоголем
Александр Емельяненко отрицает проблемы с алкоголем
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение