Скандал с формой сборной России: Adidas объяснился

Сборная России по футболу недовольна новой формой от «Адидас», потому что флаг страны на ней неправильный, рассказали DW в самой компании.

Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкий концерн «Адидас» разработал для российской команды новую форму. Неделю назад она была представлена, а на днях стало известно, что футболисты якобы недовольны ее низким качеством и отказываются в ней играть.

В пресс-службе Российского футбольного союза ранее сообщили, что в ближайших матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная и впрямь сыграет в старой форме.

Тем временем в «Адидас» в беседе с DW подтвердили, что сборная России недовольна новой формой, однако опровергли то, что причиной этого является качество формы. Истинной причиной там назвали ошибку, допущенную при размещении полосок российского флага на рукавах формы — они расположены в обратном порядке, то есть фактически представляют собой флаг Сербии.