Месси не спешит продлевать контракт с «Барселоной»

Месси останется в «Барсе» минимум до 2021 года, но пока не собирается продлевать контракт

Форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в команде минимум до конца сезона-2020/21, утверждает Marca.

Сообщается, что до завершения контракта 32-летний аргентинец не намерен покидать «Барсу» и использовать пункт в соглашении, который позволяет ему уйти из команды в конце каждого сезона до лета 2021 года.

Однако Месси не готов обсуждать возобновление своего контракта до начала сезона-2020/21, когда останется ровно год до истечения нынешнего соглашения. Нападающий хочет проследить, в каком состоянии он пребывает каждый год, действительно ли его тело позволяет продолжать играть на высшем уровне, а также в каком положении будет находиться клуб.