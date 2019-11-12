Украинских фанатов призвали не подставляться перед Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин , комментируя расистский скандал во время матча «Шахтёр»- «Динамо» на своей странице в Twitter , призвал украинских футбольных болельщиков «не подставляться». По мнению экс-чиновника, подобное поведение характерно для «российской линии».

В минувшие выходные, как ранее сообщал «Рамблер», состоялся матч донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо», во время которого болельщики выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев, играющих за команду из ДНР. В результате в открытый конфликт с фанатами вступил полузащитник «Шахтера» Тайсон, который пнул мяч в сторону трибун и показал средний палец. В результате футболист был удалён с поля.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Кликин в обращении к фанатам подчеркнул, что не стоило так «подставляться».

«Это не только наша проблема, она подходит российской линии про ультраправые силы на Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же в действительности все патриоты, не позволяйте так нас подставлять и сами не подставляйтесь», — написал бывший чиновник в соцсети.

При этом Климкин подчеркнул, что новости о расистском скандале на футбольном матче в Украине разошлись по иностранным СМИ «как лавина».