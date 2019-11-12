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Украинских фанатов призвали не подставляться перед Россией 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Украинских фанатов призвали не подставляться перед Россией
Фото: РИА Новости
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя расистский скандал во время матча «Шахтёр»-«Динамо» на своей странице в Twitter, призвал украинских футбольных болельщиков «не подставляться». По мнению экс-чиновника, подобное поведение характерно для «российской линии».
В минувшие выходные, как ранее сообщал «Рамблер», состоялся матч донецкого «Шахтера» против киевского «Динамо», во время которого болельщики выкрикивали оскорбления в адрес бразильцев, играющих за команду из ДНР. В результате в открытый конфликт с фанатами вступил полузащитник «Шахтера» Тайсон, который пнул мяч в сторону трибун и показал средний палец. В результате футболист был удалён с поля.
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Кликин в обращении к фанатам подчеркнул, что не стоило так «подставляться».
«Это не только наша проблема, она подходит российской линии про ультраправые силы на Украине. Прошу всех настоящих болельщиков: вы же в действительности все патриоты, не позволяйте так нас подставлять и сами не подставляйтесь», — написал бывший чиновник в соцсети.
При этом Климкин подчеркнул, что новости о расистском скандале на футбольном матче в Украине разошлись по иностранным СМИ «как лавина».
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Футбол , Павел Климкин , Динамо
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