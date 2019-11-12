Стерлинг прокомментировал исключение из сборной

Стерлинг выступил с заявлением после отстранения от матча сборной Англии

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг посредством «Инстаграма» выступил с заявлением по поводу своего отстранения от матча против команды Черногории в отборе ЧЕ-2020.

«Хочу сказать, что все знают, насколько эта игра важна для меня. Также все знают, что у меня нет склонности вести себя подобным образом. Мы с Гомесом все обговорили и будем двигаться дальше. В футболе эмоции иногда доходят до предела, в определенный момент они захлестнули меня. Уже все позади, мы не собираемся раздувать этот конфликт. Нужно сосредоточиться на предстоящем матче», — гласит сообщение футболиста.

Игра между Англией и Черногорией пройдет 14 ноября в Лондоне.