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Стерлинг выступил с заявлением после отстранения от матча сборной Англии 

Football Media + ещё 24 4 часа назад
Стерлинг прокомментировал исключение из сборной
Фото: Reuters
Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг посредством «Инстаграма» выступил с заявлением по поводу своего отстранения от матча против команды Черногории в отборе ЧЕ-2020.
«Хочу сказать, что все знают, насколько эта игра важна для меня. Также все знают, что у меня нет склонности вести себя подобным образом. Мы с Гомесом все обговорили и будем двигаться дальше. В футболе эмоции иногда доходят до предела, в определенный момент они захлестнули меня. Уже все позади, мы не собираемся раздувать этот конфликт. Нужно сосредоточиться на предстоящем матче», — гласит сообщение футболиста.
Игра между Англией и Черногорией пройдет 14 ноября в Лондоне.
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