Невероятный финт россиянина взорвал сеть

Видео с невероятным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки

В Сети набирает популярность ролик, в котором российский спортсмен и тренер демонстрирует невероятный футбольный финт. На видео к главному герою подбегает оппонент и совершает подкат.

Спортсмену, на тот момент державшему ногу на мяче, удаётся подбросить футбольный снаряд так, что соперник проезжает под ним и остаётся не у дел.

«Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?», — сопроводил видео его автор.

Видео доступно на «Чемпионате». При этом оригинальная версия ролика была опубликована в аккаунте спортсмена ещё в конце августа этого года и набрало почти 40 тыс. просмотров. Менее суток назад уже обработанный ролик с наложенной музыкой появился в одном из популярных аккаунтов, посвящённых футболу. За 21 час видео посмотрело более 2,3 млн человек.