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Сборная России отказалась выходить на матч в новой форме 

Рамблер 2 часа назад
Сборная России отказалась выходить на матч в новой форме
Фото: РИА Новости
Футболисты сборной России отказались выходить на матч отборочного тура к чемпионату Европы со сборной Бельгии в новой форме. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации телеграм-канала, игроки остались недовольны новой формой сборной, выполненной компанией Adidas. Исключение составляют футболисты, у которых с Adidas подписаны спонсорские контракты.
В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили, что матч с Бельгией россияне проведут в старой форме.
Как сообщает «Мутко против», РФС обратились к Adidas с требованием переделать форму, но компания отказалась. В ближайшее время состоится второй раунд переговоров.
Если стороны не смогут достичь договоренности, контракт между РФС и Adidas может быть расторгнут.
Презентация новой формы сборной России, в которой футболисты должны были выступать на чемпионате Европы 2020 года, состоялась 7 ноября. Форма выполнена в красном цвете с синими и белыми элементами на манжетах рукавов. Предположительно, недовольство формой связано с тем, что цвета российского флага на рукавах представлены в обратной последовательности.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Футбол , РФС , СБОРНАЯ РОССИИ
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