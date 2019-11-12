Сборная России отказалась выходить на матч в новой форме

Футболисты сборной России отказались выходить на матч отборочного тура к чемпионату Европы со сборной Бельгии в новой форме. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации телеграм-канала, игроки остались недовольны новой формой сборной, выполненной компанией Adidas. Исключение составляют футболисты, у которых с Adidas подписаны спонсорские контракты.

Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили, что матч с Бельгией россияне проведут в старой форме.

Как сообщает «Мутко против», РФС обратились к Adidas с требованием переделать форму, но компания отказалась. В ближайшее время состоится второй раунд переговоров.

Если стороны не смогут достичь договоренности, контракт между РФС и Adidas может быть расторгнут.

Презентация новой формы сборной России, в которой футболисты должны были выступать на чемпионате Европы 2020 года, состоялась 7 ноября. Форма выполнена в красном цвете с синими и белыми элементами на манжетах рукавов. Предположительно, недовольство формой связано с тем, что цвета российского флага на рукавах представлены в обратной последовательности.