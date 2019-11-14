Россиян возмутило объяснение Adidas о новой форме сборной

Российские блогеры и журналисты возмутились официальным ответом представителей компании Adidas по поводу перевёрнутого флага страны на новой форме национальной футбольной сборной, сообщает газета «Взгляд». Немецких специалистов обвинили в пренебрежительном отношении к россиянам.

Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкий концерн «Адидас» разработал для российской команды новую форму. Пользователи Сети сразу заметили, что на рукавах футболок цветные полосы складываются в цвета флага Сербии, а не России.

Позже появился официальный ответ от представителей немецкой компании, которые заявили, что это не ошибка, а тонко продуманный ход.

«Они (цветные полосы) выстраиваются в флаг Российской Федерации при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола», — говорилось в сообщении.

Ответ сотрудников Adidas вызвал бурю негодования среди российских блогеров и журналистов. Например, в Telegram-канале «Медиатехнолог» посчитали объяснение оскорбительным.

«Adidas считает, что русские тупые и схавают любое объяснение», — говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что на форме немецких футболистов цвета флага Германии изначально выстроены в правильном порядке.

«Не учел Adidas того, как радуется Дзюба. Дзюба радуется «вбок», — указано в Telegram-канале LIFE SHOT.

«Видимо, предполагается, что пафосом можно законопатить любую дурь и любой факап, а аудитория это с восторгом скушает», — предположили авторы канала «Адекват».