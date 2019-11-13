Давид Вилья объявил о завершении карьеры 

Чемпион мира и Европы в сборной Испании Давид Вилья, выступающий за «Виссел Кобе», объявил о решении завершить карьеру по окончании текущего сезона чемпионата Испании.
«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола в конце этого сезона. Спасибо всем командам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться карьерой мечты. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня.
Моей целью будет закончить, выиграв Кубок Императора с «Виссел Кобе» 1 января. После этого я продолжу наслаждаться футболом через все проекты, которые мы сейчас разрабатываем с группой DV7. Спасибо вам за всю любовь», — написал 37-летний футболист в твиттере.
After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT— David Villa (@Guaje7Villa) 13 ноября 2019 г.
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