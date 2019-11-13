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Футболист Головин приступил к тренировкам в общей группе сборной России 

ТАСС 30 минут назад
Головин приступил к тренировкам в общей группе сборной РФ
Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Тренировка проходит на стадионе им. Метревели, сообщает корр. ТАСС с места событий.
К тренировкам в общей группе приступил полузащитник Александр Головин. Первые два дня во время тренировочного сбора футболист занимался по индивидуальной программе, как сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов, у Головина были выявлены перегрузочные явления в сухожилии в паховой области.
Защитник Федор Кудряшов занимался по индивидуальной программе. "У него небольшое недомогание", — сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгией в Санкт-Петербурге 16 ноября, а 19 ноября сыграют в гостях с командой Сан-Марино.
Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).
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Теги:
Футбол , Станислав Черчесов , Федор Кудряшов , Эдуард Безуглов , Игорь Владимиров , Александр Головин , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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