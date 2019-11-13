Головин приступил к тренировкам в общей группе сборной РФ

Футболист Головин приступил к тренировкам в общей группе сборной России

Сборная России по футболу продолжает подготовку к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Тренировка проходит на стадионе им. Метревели, сообщает корр. ТАСС с места событий.

К тренировкам в общей группе приступил полузащитник Александр Головин . Первые два дня во время тренировочного сбора футболист занимался по индивидуальной программе, как сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов , у Головина были выявлены перегрузочные явления в сухожилии в паховой области.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгией в Санкт-Петербурге 16 ноября, а 19 ноября сыграют в гостях с командой Сан-Марино.

Сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).