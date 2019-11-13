«Страшно вспоминать»: Жена Погребняка показала фото после беременности

Мария Погребняк, жена футболиста «Урала» Павла Погребняка, опубликовала в инстаграме коллаж из двух фотографий — после первой беременности и сейчас.
«Страшно вспоминать. В школе я весила 50 кг, а после первой беременности — почти 80. Я где-то очень глубоко понимала, что это как бы некрасиво, но ничего не могла с собой поделать, уж очень я любила булочки с корицей. Муж меня любит такой (тогда он так говорил). Я — молодая мамочка, вся сосредоточена на малыше!
Но как-то в один «прекрасный» вечер, ожидая мужа на стадионе после игры, услышала за спиной шушуканье: посмотри какая толстая, при таком муже и так на себя забила. Я стояла и еле сдерживала слезы. А слезы от того, что они говорили правду! Действительно, вся одежда сидит не так, сколько бы она ни стоила!
Я стеснялась своего тела, стеснялась пойти в бассейн или на пляж! А еще некоторые постоянно мне говорили: «Маш, ну что ты комплексуешь из-за лишнего веса? Забудь, ты уже не станешь такой как когда-то была!» Но я в один день сказала себе: «Маша, все в твоих руках. Жизнь одна, выжми из нее все».
Когда худеешь, меняется лицо, кожа, даже взгляд, улыбка, отношение ко всему. Ты начинаешь любить себя, а значит тебя начинает любить весь мир.
Как заставить себя, настроиться, справиться?! Вы спрашиваете на встречах нашего женского клуба, в директе многих девочек, кто похудел. У всех рецепт один: питайся правильно, занимайся спортом, ухаживай за собой. Всегда!» — написала 30-летняя мать троих детей в инстаграме.