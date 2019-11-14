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Месси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку 

Евро-футбол.Ру + ещё 3 4 часа назад
Месси просил футболку у Зидана
Фото: Евро-футбол.Ру
Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону», вспомнил о том, как всего раз в карьере попросил футболку у игрока команды соперника.
«Я не прошу футболки, обычно просто обмениваюсь ими. Но однажды попросил футболку у Зинедина Зидана. Вообще же, если за команду соперников играет аргентинец, обмениваюсь футболками с ним. Однако если никто не просит меня об этом, я тоже ни к кому не подхожу с такой просьбой», — цитирует форварда TyC Sports.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 11 матчах, забил девять голов и отдал пять ассистов. Его трудовой договор рассчитан до середины 2021 года.
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Теги:
Футбол , Зинедин Зидан , Лионель Месси
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