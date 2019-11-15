Головин не сыграет в матче с Бельгией

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова
Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова
MMA
Можно только Макгрегору: за что посадили бойца
Можно только Макгрегору: за что посадили бойца
MMA
Медведева будет спасать Загитову?
Медведева будет спасать Загитову?
Фигурное катание
Дзюба назвал причину хорошей игры сборной России
Дзюба назвал причину хорошей игры сборной России
Футбол
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Футболист сборной России Головин не сыграет с бельгийцами 

ТАСС + ещё 39 2 часа назад
Головин не сыграет в матче с Бельгией
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.
Матч Россия — Бельгия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. В пятницу Головин провел тренировку в общей группе. Ранее на сборе в Сочи он занимался индивидуально.
"У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть. Он потренировался один раз в Сочи и один раз попробовал тут", — сказал Черчесов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Adidas уверен, что придет к компромиссу с РФС по новой форме сборной России Adidas уверен, что придет к компромиссу с РФС по новой форме сборной России Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч Сан-Марино - Россия Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч Сан-Марино - Россия Сборные Турции и Франции по футболу отобрались на чемпионат Европы 2020 года Сборные Турции и Франции по футболу отобрались на чемпионат Европы 2020 года 
Теги:
Футбол , Станислав Черчесов , Александр Головин , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова
Боец UFC объяснил непобедимость Нурмагомедова
Можно только Макгрегору: за что посадили бойца
Можно только Макгрегору: за что посадили бойца
Медведева будет спасать Загитову?
Медведева будет спасать Загитову?
Дзюба назвал причину хорошей игры сборной России
Дзюба назвал причину хорошей игры сборной России
Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой
Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть