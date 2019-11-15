Головин не сыграет в матче с Бельгией

Футболист сборной России Головин не сыграет с бельгийцами

Матч Россия — Бельгия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. В пятницу Головин провел тренировку в общей группе. Ранее на сборе в Сочи он занимался индивидуально.