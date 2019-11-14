Анри возглавил «Монреаль Импакт»

Тьерри Анри назначен главным тренером клуба MLS «Монреаль Импакт»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри стал главным тренером канадского клуба Профессиональной футбольной лиги (MLS) «Монреаль Импакт». Соглашение рассчитано на два года с опцией продления контракта на 2022 год.

Мы очень рады объявить о назначении этой легенды футбола. Анри привнесёт новую динамику в наш клуб, — цитирует президента и исполнительного директора клуба Кевина Гилмора пресс-служба «Монреаль Импакт».

Сам Анри заявил, что для него большая честь стать главным тренером команды и вернуться в MLS.

Специалист будет представлен СМИ в понедельник. Он возглавит свою новую команду с середины января, когда начнётся следующий тренировочный сбор.

Ранее Анри работал помощником тренера в сборной Бельгии. В октябре 2018 года возглавил «Монако», однако был уволен из клуба в январе 2019 из-за конфликтов с игроками и неудовлетворительными результатами команды.