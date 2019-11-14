Анри возглавил «Монреаль Импакт»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри стал главным тренером канадского клуба Профессиональной футбольной лиги (MLS) «Монреаль Импакт». Соглашение рассчитано на два года с опцией продления контракта на 2022 год.
Мы очень рады объявить о назначении этой легенды футбола. Анри привнесёт новую динамику в наш клуб, — цитирует президента и исполнительного директора клуба Кевина Гилмора пресс-служба «Монреаль Импакт».
Сам Анри заявил, что для него большая честь стать главным тренером команды и вернуться в MLS.
Специалист будет представлен СМИ в понедельник. Он возглавит свою новую команду с середины января, когда начнётся следующий тренировочный сбор.
Ранее Анри работал помощником тренера в сборной Бельгии. В октябре 2018 года возглавил «Монако», однако был уволен из клуба в январе 2019 из-за конфликтов с игроками и неудовлетворительными результатами команды.
Магомед Адиев стал главным тренером футбольного клуба «Чайка» (Песчанокопское). Соглашение рассчитано на полтора года, сообщает пресс-служба клуба, писал News.ru.