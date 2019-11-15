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Арбитр Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Фото: РИА Новости
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам его работы на игре 15-го тура тура между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).
«Что касается эпизода с Бийолом, то это чистая жёлтая карточка, по всем рекомендациям это так. Но, учитывая эпизод с Азмуном и Обляковым, принято решение об отстранении Вилкова, в следующих турах он работать не будет», — сказал Дюков на пресс-конференции.
При этом он отметил, что не только Вилков совершает ошибки в матчах чемпионата России. Тем не менее он не согласен с положительной оценкой рефери, которую ему дал глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров.
«В начале матча произошёл эпизод, когда не была показано жёлтая или красная на выбор, но карточка. Что касается VAR, то он поступил абсолютно правильно. Если бы он был уверен, что это чистая красная, то видеоассистент должен был вмешаться. В таких случаях VAR не применяют — это рекомендация ФИФА. Мнения разделились», — добавил Дюков.
С момента старта сезона Российской премьер-лиги неоднократно возникали резонансные ситуации, связанные с работой арбитров.
Ранее глава РФС подтвердил назначение Ашота Хачатурянца на пост главы судейского комитета.
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Теги:
Футбол , Александр Дюков , Александр Егоров , Михаил Вилков , Зенит , РФС , ЦСКА
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